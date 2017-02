Jovem, dono de um largo sorriso e belos olhos azuis, Diego de Amorim Martins, 35, é uma das caras novas na Câmara de Mogi. Concorreu, sem sucesso, pela primeira vez em 2012 e em sua segunda candidatura, foi eleito como vereador pelo PMDB com 1533 votos. Entre suas propostas, estão a criação de polos de cultura descentralizados, nos bairros, e a criação de uma maternidade anexa ao Hospital Municipal de Brás Cubas. Mogiano, cresceu no bairro de Brás Cubas e, da infância lembra das brincadeiras com o amigo André, hoje seu assessor. Formou-se em Elétrica no Senai e este ano pretende iniciar o curso de Gestão Pública. Foi motivado a ingressar na vida pelos sogros, que elogiavam a sua capacidade comunicativa, e pelo presidente municipal do PMDB, Mauro Araújo. “Dele veio a força que eu precisava para entrar na vida pública, me incentivou e hoje é o meu alicerce na Câmara”, reconhece.

Diegão | Vereador

Começou a trabalhar aos 13 anos, como empacotador, e aos 15, com o amigo Marco Aurélio, criou e foi contato publicitário do Guia dos Melhores Preços. Atuou na área da Informática, viveu e trabalhou por oito meses em Portugal e, de volta a Mogi, na construtora do sogro. Além disso, foi comerciante no Jardim Universo, vendedor de carros, abriu a Corpo 10, loja de suplementos em Brás Cubas e hoje dedica-se integralmente à política. Seu maior projeto é desempenhar um bom trabalho como vereador. Mora na Vila Oliveira, com a advogada Gláucia e a filha Maria Eduarda, 15. A família gosta de viajar para a praia, visitar familiares e receber amigos em casa. E quem manda na cozinha é Diegão. “Faço de tudo, de caldos a churrasco, gosto muito de cozinhar”, salienta. Escorpiano de personalidade forte, sempre praticou musculação. Seu estilo é casual, adora camisas de cores fortes, em especial de sua cor favorita, o azul e perfuma-se com 212 by Paco Rabanne. Aprecia filmes e séries dos anos 80 e 90 e comenta que “Anos Incríveis” lhe traz nostalgia. Das viagens, As cidades que mais gostou de visitar foram Badajoz, na Espanha, e, no Brasil, Rio de Janeiro-RJ. Identifica-se com os ensinamentos de Chico Xavier e Nelson Mandela e elogia o poder que o Evangelho tem de mudar a vida das pessoas. O filho de Manoel Canas Martins, 66, e Maria Aparecida Martins, 62, aprendeu com os pais o valor e a importância da humildade. Na vida, considera que o importante é estar bem consigo mesmo, expresso na frase: “Seja feliz, independentemente de qualquer coisa”.