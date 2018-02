Diaristas Todo Dia: soluções em faxina

A correria do dia a dia impede que muitas pessoas consigam dar conta da limpeza e da organização da casa. Para quem opta por contratar ajuda externa, fica a preocupação de conseguir um profissional com boas referências.

Como solução deste problema, o empresário Saulo Costa Sene trouxe para Mogi a Diaristas Todo Dia para ajudar a todos que passam por este sufoco. Agora não é mais necessário passar o tempo se preocupando com toda a burocracia de contrato de trabalho.

Este acaba sendo um dos principais benefícios de contratar a firma. “Com isso, o cliente sai da linha de registro, ficando sem nenhum vínculo com o funcionário. Ele não precisa pagar os direitos, pois é nossa empresa quem arca com os custos, sem contar que ele pode trocar de empregado sempre que precisar”, explica Saulo.

A Diaristas Todo Dia possui serviços de limpeza residencial, comercial, pós-obra e higienização de estofados em geral. Além disso, a instituição está com parceria junto à empresa Zêlo, oferecendo também portaria, segurança e assessoria.

A Diaristas Todo Dia oferece vantagens caso a pessoa contratada, por acidente, danifique algo na residência ou comércio do cliente. Caso isso aconteça, o estabelecimento ressarcirá o dano e para quem não gostar da limpeza, o serviço é refeito sem custo. Até março, quem contratar a empresa ganha 10% de desconto.

Diaristas Todo Dia

Rua Julio Ribeiro, 361 – Jardim das Bandeiras

Tel: 4312-1261 / 4739-1057