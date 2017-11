Diabetes: como evitar a doença

No dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Este mal afeta mais pessoas a cada dia: segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, já são mais de 13 milhões de brasileiros com a doença.

Qualquer um está propenso a ter a doença e não existe um gênero que esteja mais propenso a contraí-la. O que acontece é que existem dois tipos: O tipo 1, ou juvenil, que já vem de nascença e que afeta o funcionamento do pâncreas.

Já o diabetes tipo 2 é a diabetes adquirida. Ao contrário do que se pensa, não são apenas alimentos doces que provocam o distúrbio. “O pâncreas transforma tudo o que comemos em açúcar, que é a energia do nosso corpo. Se a pessoa não a usa, ela fica armazenada. A obesidade mórbida, por exemplo, faz com que o órgão produza muita insulina e ela chega a um ponto em que não é capaz de colocar esse açúcar para dentro da célula. O pâncreas perde sua função e o sangue fica com excesso de glicose, causando o diabetes”, explica o clínico geral Carlos Alberto Gallo.

O médico destaca alguns indícios da enfermidade. “Fique atento aos sintomas da doença. Quem tem diabetes sente muita sede, fome e urina muito. Se estiver descompensada, a vista fica embaçada e as tonturas começam a ficar constantes”, conta.

Prevenção

Além da obesidade e do sedentarismo, há outros fatores de risco para o diabetes tipo 2: idade acima de 45 anos, histórico familiar de diabetes, hipertensão arterial, história prévia de diabetes gestacional, ovário policístico, Tabagismo, dieta rica em gorduras saturadas e carboidratos e pobre em vegetais e frutas.

Mesmo para quem já tem o diabetes tipo 1, é possível adiar o aparecimento da doença. A prática de exercícios físicos e alimentação com dietas regulares sem excesso de carboidratos e açucares pode prolongar a saúde.

Se não obtiver os cuidados corretos, o distúrbio pode causar a inflamação da endotélio (parte interna dos vasos do corpo). Quando ocorrido nos grandes vasos, pode levar ao amputamento dos membros ou gangrena. Nos pequenos vasos, ela causa microaneurisma na retina e causa perda na visão. Além disso, derrames, infartos e insuficiência renal também alguns dos problemas causados pelo diabetes.