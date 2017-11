Desconecta será neste domingo

Está tudo pronto para a segunda edição do Desconecta, evento realizado pelo jornal A Semana e que acontece neste domingo (26), no Clube Náutico Mogiano. O encontro aposta na diversão dos jogos de tabuleiro.

Mas em uma era onde os jogos digitais predominam, será que tem espaço para os jogos analógicos? As editoras têm apostado mais a cada dia em novos títulos e novas mecânicas de jogo, sem contar com as novas empresas que surgem. Billy Anderson, analista de marketing da Galápagos Jogos, cita alguns benefícios dos jogos de tabuleiro. “Eles permitem o desenvolvimento físico, intelectual e social dos pequenos. Os board games podem apresentar mecânicas de jogos cooperativos, onde é necessário o trabalho em equipe, em que todos vencem juntos. Além disso, eles exigem a manipulação de objetos, melhorando a coordenação motora, leitura, raciocínio, memória, idiomas e muito mais”, conta.

Estes jogos vão bem além dos clássicos, tendo diversos temas. “Os jogos de tabuleiro são direcionados a todas as idades e perfis. Há jogos de apenas um jogador e jogos que suportam até mesmo infinitos jogadores”, explica Renato Morroni, sócio-proprietário da editora de jogos Sherlock S.A e organizador do Desconecta.

Terá também centro de treinamento Pokémon para as crianças, monitorado pelo Mr. Fox, jogos infantis e mesas de X-Wing, jogo de miniaturas do Star Wars. Além disso, a lanchonete Joy Miami estará no local e haverá desafios do Jenga Gigante, Bingo e sorteios.

Quem ainda não adquiriu o convite poderá fazê-lo até sábado por R$ 30 mais a doação de um brinquedo novo ou em bom estado. No dia, os ingressos custarão R$ 35 mais o brinquedo. As doações serão entregues ao Fundo Social de Mogi.