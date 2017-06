JOGOS de tabuleiro, cartas, bingo, sorteios e muita diversão. Esse foi o mote da 1ª edição do Desconecta, evento realizado pelo jornal A Semana em parceria com a BoardUp Jogos. O encontro aconteceu no salão Sua Cara Eventos, no Mogilar, e reuniu cerca de 150 pessoas. De acordo com os organizadores, Renato Morroni e Muriel Pupo, a segunda edição do Desconecta deverá acontecer no fim deste ano.

Confira algumas fotos do evento!