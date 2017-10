Desconecta acontecerá em novembro

Com o objetivo de trazer diversão para Mogi, o Desconecta chega à sua segunda edição e com mais novidades para os jogadores. Desta vez, o evento, organizado pelo jornal A Semana acontecerá no dia 26 de novembro (domingo) no salão social do Clube Náutico Mogiano, das 12 às 20 horas.

Os ingressos antecipados já estão à venda, mas todos que doarem um brinquedo em bom estado no dia do evento terão direito a meia-entrada, a R$ 30. Para ingressos adquiridos na porta, o valor da meia-entrada é R$ 35 para quem levar o brinquedo. Quem participou da primeira edição também pode adquirir o ingresso a preços promocionais.

Segundo Muriel Pupo, o Desconecta tem como objetivo divertir e entreter toda família. “Além disso, queremos fazer com que as pessoas saiam um pouco do mundo digital e socializem com outras pessoas e amigos”, conta, Muriel, que organiza o evento com Renato Morroni e Fabíola Pupo.

Dentre as atrações, destacam-se os jogos de tabuleiro modernos, cuja área será monitorada pelo A Tenda com Jogos. Terá também centro de treinamento Pokémon para as crianças, monitorado pelo Mr. Fox, e jogos infantis. Além disso, a lanchonete Joy Miami estará no local e haverá desafios do Jenga Gigante, Bingo e sorteios para o público.

Dentre as novidades deste ano, destacam-se o torneio de Pokémon oficial para os adultos, o RPG, que será monitorado pelo grupo Tiamat (RPG na Praça), a ala de artistas, com participação de Vitão com suas caricaturas lapsicodélicas e o escultor Pablo Vergílio do Centro Educacional de Tecnologia AYO.