Deputado Gondim pede explicação sobre hemodiálise em Mogi das Cruzes e Suzano

O deputado estadual Luiz Carlos Gondim Teixeira (Solidariedade) informou que irá até o Ministério da Saúde, em Brasília, nos próximos dias, para pedir explicações sobre o motivo pelo qual o órgão determinou o corte de 11% nas verbas destinadas ao serviço de nefrologia de Mogi das Cruzes e Suzano, que deixou de receber R$ 117 mil no mês de maio, relativo ao pagamento do mês de março. O parlamentar também vai solicitar a ampliação do atendimento no Alto Tietê, que atualmente apresenta um déficit de quase 500 vagas.

A redução das verbas destinadas ao serviço de hemodiálise ultrapassa R$ 1 milhão em todo Estado. Para evitar “um colapso” no atendimento, o parlamentar pretende ainda agendar uma audiência de emergência com o secretário estadual David Uip, para verificar a possibilidade de o Estado subsidiar essa diferença, a exemplo do que foi feito em várias cidades onde o serviço é municipalizado.

“O paciente tem que fazer a diálise três vezes por semana de qualquer jeito, senão a pessoa morre. Não existe outra opção. Não podemos deixar que a situação agrave-se ainda mais. Temos que preservar a qualidade de vida e cobrar uma posição dos órgãos responsáveis”, destaca Gondim. O tratamento de hemodiálise é um extracorpóreo feito em máquina que filtram o sangue do paciente para mantê-lo vivo.

O deputado conversou sobre o assunto com um dos diretores do Instituto de Nefrologia de Mogi das Cruzes e Suzano, o nefrologista Rui Alberto Gomes, que relatou os problemas que as unidades vêm enfrentando para manter o atendimento na região. O médico disse que está cada vez mais complicado manter os serviços na região, diante do déficit para manter os serviços.

Explicou que atualmente atende 555 pacientes. O Ministério repassa R$ 194 reais que por uma sessão de hemodiálise, ela não cobre o custo, que está perto dos R$ 300,00. “Isso representa um déficit de 30 a 35% por paciente, que temos que arcar. Para poder manter o atendimento temos que recorrer a financiamentos e empréstimos bancários.”

“Nós ainda não chegamos nessa opção que é indesejável de pensar, em reduzir o atendimento, mas estamos sendo empurrados para essa situação, caso esse déficit gigantesco financeiro continue”, observa. Ele disse ainda que a unidade tem espaço para ampliar o atendimento, mas não tem como custear financeiramente.