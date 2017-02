Deputado Estevam solicita estudos para 5ª Cia da PM em Suzano

O líder do Democratas na Assembleia, deputado Estevam Galvão, visitou na manhã desta segunda (30) a nova comandante do CPAM-12 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana), coronel Mônica Dias Ferreira. Ela assumiu o comando do policiamento no Alto Tietê há pouco mais de uma semana. O encontro contou com a participação do major Ary Kamyiama e do coronel Castro, que já atuou por muitos anos em Suzano na época em que Estevam foi prefeito municipal.

“É uma visita de cortesia, para colocar meu mandato à disposição da nova comandante e da sua equipe, reforçando a interlocução com o governo estadual para a melhoria da segurança na nossa região”, afirmou o deputado.

Na oportunidade, Estevam solicitou à comandante Monica a realização de estudos para a criação e instalação da 5ª Companhia da Polícia Militar no Distrito de Palmeiras, em Suzano. O pleito é objeto de luta do deputado há alguns anos e contribuirá muito para a melhoria da segurança na área rural. “Lutamos muito pela criação e instalação da 4ª Cia da PM no Distrito do Boa Vista e hoje a unidade atende a população daquela região. Já realizei algumas audiências com os representantes da Secretaria Estadual de Segurança Pública para que a 5ª Cia em Palmeiras seja criada, mas o estudo de demanda pelo policiamento regional é muito importante para embasar o nosso pleito”, explicou o deputado.

A comandante atendeu o pedido do deputado e irá analisar as necessidades daquela região. “Vamos estudar aquela região e remeter as necessidades para a Secretaria Estadual”, disse.

“O Distrito de Palmeiras é uma região estratégica, faz divisa com o ABC, possui grande extensão territorial e escoamento da produção agrícola. O pleito é importante e necessário”, reiterou o coronel Castro.