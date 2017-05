Deputado Estevam participa de ação de revitalização do Centro de SP

O segundo secretário da Assembleia Legislativa, deputado Estevam Galvão, acompanhou na manhã desta quarta (dia 24/05) do anúncio de ampliação da Parceria Público da Habilitação (PPP) de revitalização da Região da Luz, no Centro de São Paulo. O evento, comandado pelo governador Geraldo Alckmin, contou com a participação do prefeito de São Paulo, João Dória e secretários estaduais.

A ampliação, segundo o governador, garantirá mais 440 apartamentos na região. “Já estamos fazendo 91 moradias que vamos entregar até o final do ano e estamos construindo mais 1,2 mil no terreno da antiga rodoviária. Temos 162 mil pessoas inscritas até agora, interessadas em voltar a morar na região. Isso significa mais empregos na construção civil e casa para quem precisa de casa”, disse.

Os terrenos cedidos pela Prefeitura de São Paulo acrescentam mais 6.852 m² de área destinada à construção de moradias de interesse social e estão próximos da Estação da Luz, Estação Pinacoteca, Sala São Paulo e do Complexo Júlio Prestes, onde mais moradias estão sendo construídas. As 440 moradias de interesse social serão destinadas para famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos paulistas (o valor do mínimo paulista é de R$ 1.076,20).

No total, serão 1.642 unidades habitacionais na região. O complexo também inclui a construção da nova sede da Escola de Música Tom Jobim, creche e lojas, ao lado da Sala São Paulo. “Estou acompanhando de perto as ações de revitalização promovidas pelo prefeito João Dória e o projeto habitacional através de PPP, em parceria com o Governo do Estado. São investimentos fundamentais para resgatar a dignidade do cidadão paulistano, o direito à moradia e mais qualidade de vida”, afirmou o deputado Estevam.