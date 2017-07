Deputado Estevam Galvão cobra viatura e reforço policial para Suzano

Em audiência realizada na manhã de quarta (dia 05/07) com o comandante geral da Polícia Militar no Estado, coronel Nivaldo Restivo, o deputado Estevam Galvão cobrou o envio de viaturas policiais e reforço de pessoal para o trabalho ostensivo nas ruas.

Segundo o comandante, cerca de 750 novos veículos estão sendo adquiridos pelo Estado – a expectativa é que sejam entregues nos próximos três meses. “Já modificamos algumas ações ostensivas nas ruas e destinaremos viaturas para reforçar o patrulhamento”, adiantou o comandante geral da PM.

Estevam falou sobre as operações policiais realizadas em Mogi das Cruzes e região e primeiros resultados alcançados. “Tenho conversado muito com a comandante do CPAM-12, coronel Mônica Dias. Estas blitz nas ruas, em horários e locais alternados, contribuem muito para a sensação de segurança da nossa população. A comandante está de parabéns, assim como os comandantes Tadeu Matiota (32º Batalhão da PM), Felício Kamyama (17º Batalhão da PM) e Fabiana Bergamin (35º Batalhão da PM)”, disse.

CONCURSO O deputado reiterou ainda a necessidade do Estado convocar os 5 mil aprovados no concurso público para o cargo de oficial administrativo – o concurso, que já foi prorrogado pelo tempo máximo previsto em edital, vence no próximo dia 17. “É um direito dos aprovados e a contratação contribuirá para que o efetivo vá para as ruas”, apontou.

O comandante recebeu a demanda, já apresentada anteriormente ao governador pelo deputado: “Enviei ao governador solicitação de manifestação sobre a viabilidade financeira. Temos outras prioridades importantes, como a contratação de policiais militares (também via concurso público), para reforço do efetivo nas ruas”, explicou.