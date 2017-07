Delui Modas promove mega bazar

FAZER compras é uma atividade que muitas pessoas adoram praticar, seja de roupas, sapatos ou acessórios. E se um produto desejado estiver em desconto, melhor ainda. Sabe aquela roupa que tanto desejava, mas que o preço ainda não estava do seu agrado? Pode se preparar, pois a Delui Modas está preparando o seu mega bazar, que acontece neste fim de semana, dias 22 e 23, das 9h às 17h.

O evento promete para todos os clientes a compra certa. Isso porque a loja toda estará com 50% de desconto. “O diferencial do nosso bazar é que já somos uma loja de ponta de estoque, ou seja, nosso preço já é bem em conta e neste dia, em cima da etiqueta, sai 50% a menos. É para vir e comprar”, conta Ana Luiza Ferreira, proprietária da loja.

A empresária destaca quais peças estarão expostas para venda. “Os clientes poderão comprar itens de moda masculina, feminina, infantil e festas, sendo de tamanhos entre 1 a 56. Nosso carro-chefe da loja será moda plus size”, evidencia.

Mesmo não trabalhando com calçados, a Delui Modas fechou uma parceria com a loja de sapatos A Vantajosa, que também estará presente no bazar com calçados a 50% de desconto.

Como forma de pagamento, o cliente pode optar por cartão, carnê, dinheiro, cheque e parcelar suas compras em até três vezes.