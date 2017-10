Débora Santos faz vernissage para mostrar pinturas em café

A artista plástica mogiana Débora Santos, que virou notícia nacional e encantou o Brasil com suas pinturas em café, em parceria com a LED Luz Estilo Design, convida para a Vernissage Coleção Feng Shui Vol 2 (pinturas com café). O evento acontecerá no dia 4 de outubro, às 18h, em Mogi das Cruzes.

Débora aproveita todas as qualidades que a bebida mais saborosa do mundo pode oferecer e cria telas impressionantes! Tendo por base de inspiração o amor pela arte, Débora Santos é referência por seu pioneirismo na técnica Coffee Art no Brasil.

A artista criou o tema de sua Vernissage com o intuito de expor a arte, a escolha de boas imagens, a importância e a valorização dos artistas nacionais. Vivendo por e pela arte desde tenra infância, a artista plástica, na ocasião, fará um breve apanhado de sua história e conquistas, mostrando e comprovando que contemplar a arte que surge através de suas mãos, pincéis e café, é ter a certeza que o impossível não existe para aquele que ama o que faz.