Uma desilusão amorosa fez com que Danila Ramos, 31, então com 19 anos, descobrisse no boxe uma forma de aliviar a raiva que sentia. Deu certo! Foi esse o gatilho para despontar seu talento no ringue e conquistar por quatro vezes o título de campeã brasileira de boxe amador. Após 12 anos de treinamentos, partiu para as disputas profissionais, garantiu vitória já em sua primeira luta e o próximo confronto está marcado para final de fevereiro, na Argentina. Mogiana, a melhor recordação da infância está na casa da avó e seu grande quintal com pés de frutas, galinhas e muito espaço para brincar. Motivada por gostar de ensinar e por se identificar com a área, graduou-se em Educação Física, pelo Clube Náutico Mogiano, e é formada em Técnica de Boxe, pela Confederação Brasileira de Boxe.

Danila Ramos | Atleta

Seu primeiro emprego foi de garçonete em um restaurante na Vila Cléo. Por dez anos foi professora de natação para bebês na academia Oásis Esportes e personal trainer de boxe, além de treinar para as disputas. “Era bem cansativo, mas depois que minha filha nasceu diminuí um pouco o ritmo”, revela. Tem residência fixa na Vila Cleo, mas há três anos mora também em Buenos Aires, na Argentina, onde divide os treinos com a atuação como personal. Está casada há nove anos com Marcos Martinez, técnico da seleção brasileira de boxe, seu treinador pessoal e pai da filhinha Rafaela, 4. Quando estão todos juntos, gostam de passear e sair para comer fora. Adora cozinhar e gaba-se dos seus doces, especialmente do bolo de cenoura com cobertura de chocolate. “É o meu favorito”, confessa. Geminiana, diz que o signo é a sua cara, por ser uma pessoa de bem com a vida. É apaixonada por musculação e tem a mania da limpeza. “Não gosto de nada fora do lugar”, adverte. Por conta da profissão, seu estilo é esportivo, mas gosta de roupa coladinha e shorts jeans. Sua cor é o amarelo e o perfume, Carolina Herrera. Adora filmes românticos e recomenda “Diário de Uma Paixão”. O seu grande desafio profissional foi conquistar o primeiro Brasileiro, em 2011. “Desde então nunca mais parei”, conta. Sonha com um sítio em um local tranquilo e o seu principal projeto é ser campeã mundial. Evangélica e seguidora de Cristo, a filha de Vera Angela de Freitas, 52, e do saudoso Jose Fernandes Ramos aprendeu com os pais a ter orgulho das suas origens e a sempre batalhar pelos seus sonhos. Na vida, considera que o importante é ter alto-astral e colocar Deus acima de tudo. Sua frase: “Acredite que a força vem de dentro de você e que nossos sonhos é a gente quem constrói; vencendo os limites, escalando fortalezas e dominando o impossível com fé e determinação”.