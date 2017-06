Sempre disposto a novos desafios, Daniel Teixeira de Lima, 39, é o secretário do Verde e Meio Ambiente da gestão do prefeito Marcus Melo e, no último mês, encabeçou a organização do Junho Verde, com ações em comemoração ao mês do Meio Ambiente. Paulistano do bairro do Pari, passou parte da infância no Taboão da Serra. Desde menino, já interessado pela leitura, deitava-se sobre os jornais que o pai trazia para casa e lia as editorias de política e esportes. Outra boa lembrança é a de jogar bola com o irmão mais novo Samuel. “A bola era a cabeça da boneca da minha irmã Raquel”, diverte-se. Formado em Ciências e Técnicas de Governo pela extinta FUNDAP, também é bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela PUC-SP. Em 2011, a convite do então secretário de Meio Ambiente do Estado Bruno Covas, hoje vice-prefeito de São Paulo, atuou na área de educação ambiental e se apaixonou. “Esta é a área de saúde preventiva e qualidade de vida, pois o meio ambiente em suas esferas é o ar que respiramos, a água que bebemos, a paisagem que vemos, a comida que comemos: é tudo!”, declara.

Daniel Teixeira de Lima | Secretário do Meio Ambiente

Em suas atuações profissionais, foi professor nas áreas de ética, cidadania, empreendedorismo, inovação e políticas públicas. No setor público, foi secretário municipal de Educação e Cultura de Juquitiba, membro titular do CONSEMA, diretor de educação ambiental na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, assistente técnico na CETESB e desde janeiro de 2017 é secretário municipal de Verde e Meio Ambiente da prefeitura de Mogi. Mora no Jardim Universo e está casado há um ano com Maria, professora de Matemática, é pai do bebê Daniel, de dois meses, e rasga elogios para a enteada Sara Aragão, de 15. Do casamento anterior é pai de Sara, 19, e Maria Clara, 13, que moram em São Paulo. Em família, gosta de assistir seriados, conversar e aproveitar a manhã de domingo para ir ao Mercado do Produtor fazer feira e comer pastel. Na cozinha, adora pratos da gastronomia nordestina e italiana. Pisciniano, curioso e persistente, gosta de futebol e ciclismo. Seu estilo é esporte fino, seu perfume é Golden Secret, de Antonio Banderas, e, apesar de sua esposa pedir para ele variar, prefere camisas sociais azuis ou brancas. Ler ainda é uma grande paixão, portanto, seu sonho de consumo é uma biblioteca com mais de 10 mil títulos. “Atualmente tenho cerca de dois mil”, contabiliza. Recomenda A Bíblia Sagrada e “O Xangô de Baker Street”, de Jô Soares e o filme “A Sociedade dos Poetas Mortos”, com Robin Williams. Nas suas viagens, adorou conhecer Fortaleza-CE e Águas de São Lourenço-MG. Seus projetos são fazer uma pós-graduação e um mochilão pela Europa. Evangélico, o filho de Sirlene, 67, e de Ivanilso de Lima, 63, aprendeu com os pais a crer em Deus, amar ao próximo e respeitar as opiniões divergentes. Na vida, considera que o importante é valorizar Deus, a família e os amigos. A sua frase é do ex-governador Mário Covas: “A vida me ensinou que, diante dela, só há três atitudes possíveis: enfrentar, combater e vencer”.