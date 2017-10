CVC tem promoções de fim de ano

Com a chegada do fim do ano, muitas famílias já começam a preparar as viagens de Natal e Revéillon. As férias de janeiro também são uma ótima chance para aproveitar para conhecer aquele destino dos sonhos, que aliado ao calor do verão brasileiro, tem tudo para tornar as férias inesquecíveis.

É pensando nisso que a CVC de Brás Cubas já deu início à promoção “Férias de Fim de Ano CVC”, com uma seleção de vários destinos e, o melhor, com ótimos descontos. A gerente Gisele Lomas conta que a empresa quis aproveitar o aumento da demanda da compra de pacotes para presentear os seus clientes com preços especiais que aliviam o bolso. “Temos descontos de até 30%, dependendo do pacote escolhido”, conta, acrescentando que os destinos mais procurados são para o nordeste.

A CVC também fechou parcerias com diversos resorts. “São centenas de quartos de hotéis no sistema para saídas em novembro, dezembro, Natal, Réveillon e férias de janeiro, em que os preços baixaram e a hospedagem é gratuita para crianças até 11 anos”, exemplifica.

Os destinos internacionais também não ficaram de fora. A CVC tem preços especiais nas passagens aéreas para Buenos Aires e Bariloche. Os cruzeiros também são uma opção cada vez mais procurada, sobretudo para as festividades da passagem de ano. “São pacotes com tudo incluso, comida, bebida, festa de réveillon e os navios param perto da orla do Rio de Janeiro para os passageiros assistirem à queima de fogos”, destaca Gisele.

SERVIÇO CVC

R. Dr. Deodato Wertheimer, 83 – Brás Cubas

Tel: 2786-6321