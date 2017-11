Curso do Náutico ganha reconhecimento

O Ranking das Universidades do Brasil da Folha de São Paulo (RUF) deste ano trouxe boas notícias para a comunidade estudantil da Faculdade do Clube Náutico Mogiano: o curso de Fisioterapia da instituição foi considerado pelo estudo como o mais conceituado da cidade de Mogi. O estudo, que classifica as 195 instituições brasileiras a partir de indicadores de pesquisa, ensino, mercado, internacionalização e inovação, reconheceu a qualidade do curso do Náutico, fortalecendo assim a credibilidade acadêmica e social da faculdade.

A informação foi muito bem recebida tanto pelos alunos quanto pelos professores. “Com esse reconhecimento ganhamos ainda mais credibilidade acadêmica e social, fortalecemos o trabalho realizado por meio dos atendimentos gratuitos na clinica-escola, uma das nossas principais marcas de responsabilidade social com nosso entorno,e temos fôlego para implementar mais projetos sociais que tenham como principal objetivo aproximar o nosso discente do público”, explica a coordenadora do curso, Ivana Arigoni Pinheiro.

A Faculdade do Clube Náutico foi uma das primeiras instituições particulares na região do Alto Tietê e zona leste a ofertar a formação de fisioterapeutas, há 35 anos. O fato de a instituição trabalhar com poucos cursos facilita o aprimoramento dos mesmos, além de uma total infraestrutura de suporte aos alunos, como ginásio, laboratórios e clínicas próprias. “Temos também um trabalho interessante junto ao paradesporto, em que os nossos alunos participam junto aos professores tanto da prevenção quanto da reabilitação desses atletas”, acrescenta a professora.

Vestibular

Quem deseja seguir carreira nas áreas de Educação Física e Fisioterapia pode aproveitar as facilidades do vestibular da Faculdade do Clube Náutico, que oferece a prova eletrônica, em que o aluno escolhe a melhor data para fazer a prova, ou optar por fazer o vestibular tradicional. As provas já estão agendadas e acontecerão nos dias 2 de dezembro, 13 de janeiro e 3 de fevereiro.