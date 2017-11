Curso de idiomas começa em 2018

Mogi é a primeira cidade brasileira a receber um projeto de ensino de línguas online de forma gratuita para a população a partir dos 16 anos. A iniciativa, que deve atender cerca de 300 mil mogianos, recebeu o nome de Mogilínguas. O convênio foi assinado na terça-feira (31/10) entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação e a Altissia Brasil, empresa com sede na Bélgica especializada em projetos linguísticos. Serão oferecidos cursos de espanhol, inglês e francês e a previsão de início é janeiro de 2018.

O Mogilínguas irá proporcionar educação aliada à tecnologia para o aprendizado de línguas. “Esta é uma grande oportunidade para a cidade, que é conhecida nacionalmente como referência em educação. É uma cidade bem localizada, com a atividade econômica em crescimento e queremos melhorar a cada dia. A tecnologia nos uniu de fato e o aprendizado de línguas proporcionará oportunidades para nossos jovens. Iremos atender cerca de 300 mil pessoas de maneira gratuita”, disse o prefeito Marcus Melo. A população acima de 16 anos da cidade, representa 69%, o que seriam 298.602 pessoas.

O CEO da Altissia Internacional, Nicolas Louis Boël, destacou que este é o primeiro resultado prático do tratado de irmandade firmado em 2016 entre de Mogi e Tournai, na Bélgica. “Criamos um projeto para integrar todos os objetivos do tratado de irmandade, uma forma para que as pessoas das duas cidades pudessem se conhecer e aprender seus idiomas. A plataforma será feita sob medida para Mogi e é o primeiro projeto que desenvolvemos dessa forma no Brasil”.

O projeto

O Mogilínguas foi apresentado pela gerente de projetos da Altissia Brasil, Sheila Kiss. “Além da plataforma que pode ser acessada por meio de aplicativo em celulares e computadores, atuamos presencialmente em diversos locais para que a população participe de eventos que promovam o uso da língua, dando significado ao que o aluno está aprendendo”, explicou Sheila. Os resultados serão acompanhados e mensurados pela empresa, que espera que em três anos os usuários do sistema tenham avançado em até dois níveis.

A plataforma possibilita que seja feito um percurso personalizado de acordo com a aprendizagem de cada aluno. A previsão para o início do projeto é janeiro de 2018, e um cronograma de atividades deverá ser apresentado posteriormente. A plataforma será personalizada e customizada para o uso dos mogianos. É possível fazer mais de um curso ao mesmo tempo.