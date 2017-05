Cuidados corporais para o frio

NA época do frio, os cuidados com a pele devem ser redobrados, pois o corpo perde calor e o organismo tenta recompensar essa perda dimuindo o sistema hídrico, levando a uma desidratação e ressecamento da pele.

Por esse motivo, os tratamentos são indispensáveis com a chegada do inverno.

Procurar clínicas de estética para realizar procedimentos corporais é importante para evitar problemas na pele nesta época do ano. ”Os tratamentos recomendados são:peelings químicos, laser, esfoliação corporal e facial e hidratação com cosméticos permeativos”, conta a fisioterapeuta dermato da Megaclin, Vanessa Mariano.

A profissional destaca também o motivo destas terapias serem de grande importância no outono/inverno. “No frio, o aparelho urinário passa a trabalhar mais e eliminar mais líquido, levando o ser humano a sentir mais sede e o ressecamento da pele fica mais favorável, assim com rachaduras, alergias de pele e outros problemas. Nestes casos, recomenda-se aumentar a ingestão de água para equilibrar o PH da pele, hidratando-a com produtos à base de ureia. É bom evitar banhos quentes e procurar um dermatologista em casos de alergia e micose de pele”.

Outros benefícios

É válido lembrar que estes procedimentos estéticos ajudam a prevenir envelhecimento precoce, estrias, rugas e até mesmo coceiras que levam a processos alérgicos. Os peelings podem ser realizados de 15 a 30 dias e as hidratações profundas uma vez por semana em cabine e todos os dias em casa usando um bom hidratante indicado por um profissional.

Os interessados devem se atentar às contraindicações. Os peelings não são recomendados para pessoas com câncer, diabetes, doenças autoimunes, doenças afecciosas de pele, herpes ativa, pacientes que fazem uso de Accutane ou Roacutane. Já a hidratação não possui contraindicação. E vale lembrar: pacientes de pele oleosa e acneica precisam hidratar a pele para repor a água perdida e não nutrientes com produtos aquosos.