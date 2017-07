Cuco Pereira propõe aulas de Educação Moral e Cívica

O vereador José Antonio Cuco Pereira (PSDB) apresentou na sessão de terça-feira (04/07), um projeto de lei para que as escolas da rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes possam incluir em sua grade extracurricular aulas de Educação Moral e Cívica para os alunos.

A proposta é ministrar estes conceitos nas 5ª séries, 8ª e 9º ano para a melhor formação das crianças, adolescentes e jovens. A ênfase será nos direitos e deveres dos cidadãos tendo como premissa sempre o respeito ao próximo, a cidadania e o resgate à importância da família.

O projeto foi deliberado na sessão da Câmara de Mogi, na última terça-feira e passará pelas comissões permanentes e também a Assessoria Jurídica da casa antes de seguir para a votação em plenário.

“Hoje em dia, presenciamos a inversão de valores na nossa sociedade. Diariamente, são filhos maltratando e até matando os pais; pais agredindo os seus filhos, em vez de protege-los; professores sendo desrespeitados em sala de aula. E um exemplo comum é nos estádios, onde a falta de tolerância a quem torce para um time diferente, ou tem uma opinião diversa à sua, se transforma em briga e pancadaria. Desde cedo, a criança sendo bem orientada será um adulto mais consciente e tende a se afastar, inclusive das drogas, e de outras armadilhas deste mundo cada vez mais cruel e intolerante”, afirmou Cuco Pereira.

De acordo com a proposta, o conteúdo poderá ser inserido no planejamento pedagógico do sistema municipal de ensino, sem prejuízo às disciplinas obrigatórias ao conteúdo curricular.

Outros vereadores se manifestaram favoráveis à proposta como Otto Rezende (PSD) e Caio Cunha (PV) que elogiaram em plenário a iniciativa e deram apoio à causa.

A rede municipal de ensino de Mogi das Cruzes conta com 45.618 alunos matriculados, dos quais 21.454 estão em período integral, abrangendo ainda 2.956 servidores atuando na pasta, conforme dados apresentados pela secretária de Educação, Juliana Guedes, na última prestação de contas do quadrimestre realizada na Câmara de Mogi.