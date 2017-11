CR Produções quer investir em cantores de Mogi

Mogi tem apresentado grandes artistas. Sabendo disso, a CR Produções pretende investir ainda mais na procura de cantores talentosos.

A empresa, que revelou a dupla mogiana Ícaro e Diego, pretende achar novos cantores de sucesso em Mogi. “A nossa cidade tem muitos talentos”, conta a empresária Lorine Floeter. Os talentos passarão pelo crivo dos profissionais da CR, que avaliarão o talento musical dos possíveis agenciados.

Para a dupla Ícaro e Diego, o agenciamento por uma produtora é fundamental. “Traz profissionalização do trabalho e organização”, dizem.

A empresa planeja descobrir outros talentos. “Um cantor deve gostar do que ele for fazer, pois vamos auxiliá-los ao crescimento e amadurecimento profissional”, afirma Lorine.

No dia 16 dezembro, a equipe da CR Produções e a dupla Ícaro e Diego vão realizar uma festa beneficente para a ABRAC – Associação Beneficente de Renovação e Assistência à CRIANÇA – de Mogi.

Lorine enaltece que a produtora tem muitos projetos: “O crescimento é devido a muito trabalho honesto da CR e o objetivo é sempre crescer”, finaliza.