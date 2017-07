CPTM promete obras nas estações de Mogi

O DIRETOR-PRESIDENTE da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Paulo de Magalhães Bento Gonçalves, garantiu que, ainda neste ano, as quatro estações de Mogi das Cruzes (Estudantes, Mogi das Cruzes, Brás Cubas e Jundiapeba) receberão obras de melhoria, como acessibilidade e novos banheiros. Gonçalves anunciou também que a região, muito em breve, será atendida com novas composições, mais modernas e confortáveis.

O anúncio foi feito na terça-feira, 11, durante reunião com o deputado estadual Marcos Damasio (PR). O encontro contou também com a participação de Adalberto Andrade, da delegacia regional de Mogi da NCST Nova Central, e do diretor de Planejamento e Projetos da CPTM, José Augusto Rodrigues Bissacot.

“As perspectivas para o transporte ferroviário na cidade de Mogi são boas, tanto em relação às estações como à qualidade dos trens. Saímos da reunião bastante animados com as informações positivas que obtivemos e vamos acompanhar e cobrar a CPTM quanto a essas intervenções”, declarou Damasio.

O deputado também reforçou a necessidade do governo do Estado destinar R$ 10 milhões para a confecção de projetos executivos para as quatro novas estações. “Só com os projetos prontos será possível buscar alternativas, como financiamentos ou parcerias. A linha 11 – Coral é a de maior fluxo de passageiros/dia do sistema e Mogi das Cruzes é a maior cidade do Alto Tietê, merecemos este investimento”.