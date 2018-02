Coronel prepara eventos especiais de carnaval

O carnaval está chegando e muitas pessoas ainda não sabem o que fazer para festejar a data. Mas ninguém precisa se preocupar, pois o Coronel Boteco vai fazer todo mundo comemorar duas vezes com muita agitação para ninguém botar defeito.

Para começar o esquenta, neste domingo, dia 4, acontecerá o Coronel Folia. Ao som da banda “Nem Se Apega”, o agito também conta com bateria de escola de samba. Além disso, no dia haverá promoções e um drink especial do evento, mas atenção, pois a bebida muda a cada Coronel Folia. A entrada é R$ 10 e será em frente à praça Norival Gonçalves Tavares.

A segunda agitação acontecerá entre os dias 9 e 13 de fevereiro e será em parceria com a SKY Hookah House e a Tabu. “Quem comprar o abadá “Todos Juntos” terá acesso livre nas três casas durante todo o carnaval, no dia e na hora quiser”, explica o proprietário Thiago Zaghi.

A casa Tabu abrirá somente no sábado e na segunda. Nestes dois dias, a animação será ao som de uma escola de samba que dará inicio à festa no Coronel. Depois, os foliões podem ir para a SKY e terminar a percussão na Tabu, com direito a passista. “A ideia é formar um bloco de carnaval com os participantes”, conta Thiago.

O primeiro lote dos abadás está custando R$ 30. Quem deixar para o segundo lote pagará R$ 40 e no terceiro sairá por R$ 50.

Coronel Boteco

Praça Norival Gonçalves Tavares, 475 – Vila Oliveira

Tel: 3996-7922