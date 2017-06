Pensando em contratar um fotógrafo? Na dúvida com tantos orçamentos com os mais variados preços? Vamos tentar ajudar a ter o melhor fotógrafo que seu orçamento pode ter.

A primeira coisa que devemos tomar cuidado é com preços muito baixos. Você vai ter o que contrata, se contratar um preço baixo terá uma qualidade muito baixa também. A segunda coisa que temos que fazer é ter paciência e visitar o fotógrafo para conhecer de perto seu trabalho, a qualidade de seus álbuns (há uma variedade enorme de álbuns), quantos fotógrafos irão acompanhá-lo ao seu casamento, onde ele se formou como fotógrafo (por incrível que pareça não é só ter uma câmera para ser fotógrafo, precisa estudar… e muito) e qual a qualidade do equipamento que ele possui.

Vou explicar um pouquinho do que falei acima:

1- Preço.

Nem vou entrar no mérito que fotógrafo come, paga contas, etc . Mas vou falar sobre uma leva de “profissionais de fotografia” surgiu de repente no mercado cobrando algo

assustadoramente baixo. As grandes empresas de fotografia lançaram modelos de câmeras amadoras com aparências de câmeras profissionais, com preço muito reduzidos. Isso contribuiu para que muitos aventureiros se lançassem como fotógrafos, sem treinamento, sem estudo, sem qualidade, por preços baixos.

2-Álbuns.

Recebo muitos pedidos de orçamento por telefone. E muitos apenas querem saber o preço do “pacote de casamento”. A grande maioria não quer saber como eu trabalho e nem marcar uma reunião para conhecer a qualidade dos álbuns que entrego. Vão apenas pelo preço. Vá conhecer o álbum, veja a qualidade das fotos impressas nele, a qualidade do material, em que tipo de estojo ele entrega, quantas fotos estão nele e se ele entrega todas as outras fotografias tratadas.

3 – Equipe.

Muitas pessoas que procuram preço contratam fotógrafos que vão sozinhos fotografar o casamento. Ok. E se ele passar mal, se acontecer um acidente ou outro imprevisto. Você fica sem fotos do seu casamento??? E muitos outros levam apenas um estagiário ou alguém com pouco experiência… por isso o preço baixo….

Pergunte quantos fotógrafos irão acompanhá-lo e qual a formação e experiência deles.

4 – Segurança.

Pergunte como ele guarda suas fotos. Imagine que ele apenas guarde em um computador… E se ele é roubado? Como fica? O bom profissional guarda em dois lugares diferentes e ainda possui backup na nuvem (internet). Afinal, você não pode ficar sem as fotos do casamento.