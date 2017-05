Contra os espertinhos de plantão

Sabemos que a saúde municipal de Mogi das Cruzes ainda tem um longo caminho a percorrer. Demora nas consultas, médicos atrasados, plantões vazios e postos de saúde lotados são algumas das principais reclamações dos usuários do sistema público da nossa cidade. Mas a verdade é que a Saúde do município evoluiu e muito nos últimos anos. E prova disso é que tem um monte de gente de fora dando o famoso “jeitinho brasileiro” para conseguir ser atendido por aqui.

Só que a esperteza dos forasteiros está com os dias contados. É que a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes promete fazer um verdadeiro mutirão para revalidar os cadastros no Sistema Integrado de Saúde (SIS), que dá direito às consultas e outros tipos de atendimentos nas unidades básicas de saúde mogianas. É o jeito para garantir que o sistema seja exclusivo para os mogianos, o que não acontece hoje em dia. Para se ter uma ideia, a cidade tem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 420 mil habitantes. Só que o cadastro tem mais de 600 mil pessoas inscritas. A menos que seja um monte de fantasmas que querem ser atendidos lá do além, esse superlativo diz respeito a moradores de outros municípios do Alto Tietê, que provavelmente, contam com uma saúde precária na sua cidade e dão um jeito de burlar a lei para passarem por mogianos.

A falta de caráter é tanta que há casos em que uma mesma residência figura como moradia para mais de uma centena de pacientes. A sede da Pasta é endereço no prontuário de mais de 40 mil, o que também demonstra uma falta de controle e critérios na hora da realização do cadastro.

É preciso que haja uma força-tarefa para que esse problema seja sanado. A Prefeitura já avisou que a partir de agora o cartão SIS só pode ser feito pessoalmente e com apresentação de todos os documentos. O próximo passo a ser adotado pela Prefeitura é cruzar os dados de crianças matriculadas na rede municipal de ensino com as que têm cadastros no SIS para confrontar informações.

Além disso, é necessário que haja uma melhor conversa com as cidades vizinhas, de onde vêm estes pacientes. Sabemos que saúde é um direito de todos, mas é também um dever de cada município fornecer aos moradores um padrão mínimo de serviços, para que eles não precisem burlar a lei para passar por uma consulta médica.

