Conheça as temidas doenças de inverno

Apesar de o frio ter dado uma pequena trégua, o inverno está aí e, com ele, vem também as temidas patologias típicas desta época, que atingem sobretudo a garganta e o aparelho respiratório e auditivo. Mas calma, não precisa se preocupar: apesar de trazerem algum desconforto, estas doenças, via de regra, não têm grande gravidade.

O médico Leonardo Megale de Paiva, proprietário da clínica Medfast, explica que é fundamental conhecer as diferenças dos sintomas de cada doença, para que o tratamento seja adequado. Veja a seguir as principais patologias típicas do tempo frio.

1) Pneumonia

A pneumonia é uma das doenças mais comuns no inverno. Basicamente, a pneumonia é provocada pela invasão de um agente infeccioso, que pode ser vírus, fungo ou bactéria, no espaço alveolar, local onde é realizado as trocas gasosas.

Ao contrário do que as pessoas imaginam a pneumonia não é uma doença transmitida através do vento ou exposição ao frio.

2) Gripe

A gripe é muito presente durante os meses de inverno. É uma doença respiratória causada pelo vírus influenza e os seus sintomas aparecem subitamente e tem cura espontânea. “Por ser uma doença transmissível torna-se mais comum no inverno, isso por que as pessoas para se esconderem do frio acabam se aglomerando em locais fechados, tornando o ambiente perfeito para a transmissão do vírus”, diz Leonardo.

3) Otite

Otite é mais uma doença causada por vírus ou bactéria. Pessoas com lesões no ouvido, geralmente causadas pelo uso incorreto de cotonetes, possuem maiores chances de adquirirem. Doenças respiratórias, infecções na garganta e gripes podem evoluir para otite.

4) Faringite

A faringite é uma inflamação na região da faringe, a parte superior da garganta. O seu aparecimento é comum no inverno, época em que o ar é mais seco e a aglomeração de pessoas em locais fechados é mais frequente. Também conta com vírus, bactéria e fungo como agentes causadores.

5) Bronquite

Inflamação dos brônquios, causadas normalmente por vírus e costuma aparecer junto com outras doenças mais comuns no inverno como gripes e resfriados. A doença possui dois tipos, a aguda e a crônica, esta última tem como principal vilão o cigarro.

6) Rinite

A rinite é uma reação imunológica a partículas inaladas, das quais o corpo considera estranhas. Essas substâncias são chamadas de alérgenos. O indivíduo alérgico possui uma reação exagerada a essas substâncias causando os diversos e incômodos sintomas da rinite.

8) Sinusite

Caracteriza-se por uma inflação nos seios nasais, e pode ser causada tanto por fatores alérgicos como por agentes infecciosos como vírus, fungos e bactérias. É ainda mais comum no frio, já que esse clima é propenso a alergias respiratórias.

9) Asma

A asma é a inflamação dos brônquios, que sofrem inchaço dificultando a passagem de ar. O causador da asma é desconhecido, já que cada pessoa reage a um estímulo diferente, podendo ser desde reação alérgica a mudanças climáticas. Para prevenir é preciso observar quais são os agentes causadores e evitar contato com estes.