Conheça a fotógrafa Mariana Collado

Mariana Martins Collado trabalha como fotógrafa há dois anos. Tudo começou quando ela ganhou a primeira câmera digital e começou a perceber o quanto gostava de fotografar cenas aleatórias, como coisas de casa ou de detalhes de lugares onde estava. Depois de um tempo, Mariana percebeu que poderia fazer de seu grande amor em profissão. “Foi, inclusive, no A Tenda com Jogos que eu vi que poderia juntar as duas coisas: o amor e o trabalho. Notei como era bom descobrir e reinventar tanta coisa nova, tantas peculiaridades que cada trabalho tinha a oferecer. Aprender uns com os outros num ambiente profissional fazendo o que a gente tanto gosta, o que faz como se fosse hobby”, explica.

Quando perguntada sobre o que mais gosta na profissão, Mariana responde: “Gosto do lance de expressão, da realidade do que está acontecendo. Prefiro as fotos espontâneas, despercebidas, mas as pessoas também gostam muito de posar. Algo que me animou bastante a trabalhar com fotografia foi poder passar por cada evento registrando diferentes pessoas, emoções e reações”, conta.

Atualmente, a fotógrafa trabalha com eventos de jogos de tabuleiro. “É uma programação que foge do que a galera sempre acaba fazendo nos finais de semana, como shopping ou parque. O interessante é que tem jogos para todos os tipos de pessoas, gostos e humores”, ressalta.

Mariana foi a fotógrafa oficial do 1º Desconecra e as fotos já estão disponíveis na fanpage do evento, no Facebook.

SERVIÇO Mariana Collado

marianamartinscollado@hotmail.com

WhatsApp: 97507-6331