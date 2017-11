ComVem Patteo Mogilar terá ‘Noite no Patteo’ também às quartas-feiras

Repetindo o sucesso das sextas-feiras, o ComVem Patteo Mogilar reproduzirá o projeto ‘Noite no Patteo’ também às quartas-feiras. A novidade já começa esta semana, 22 de novembro, com a apresentação do músico Brenô. O artista apresentará o seu repertório de MPB, pop e rock, das 19h às 22h, no pergolado da torre 3. Na sexta-feira (24), o show fica por conta de Rafael Ortis e banda, com clássicos do rock e flash back, também a partir das 19h, no pergolado da torre 2. O ‘Noite no Patteo’ tem entrada gratuita.

Na próxima semana, quem encerra o mês na quarta-feira (29) é o músico Johnny Duran, com muito pop rock nacional e internacional, no pergolado da torre 1, sempre das 19h às 22h.

“O projeto ‘Noite no Patteo’ está sendo muito bem aceito pelo nosso público e também pelos lojistas. As pessoas que vêm aqui prestigiar os shows às sextas-feiras estavam nos pedindo um happy hour também no meio da semana e, então, decidimos implantar também nas quartas-feiras para o pessoal poder vir curtir um som de qualidade e relaxar um pouco com os amigos”, declara Priscila Gaona, do marketing da HBR Realty.