ComVem Patteo Mogilar terá feirinha e atrações infantis gratuitas neste mês

A diversão está garantida neste mês de julho no ComVem Patteo Mogilar. A partir do dia 15, o mall vai promover o projeto ‘Sábado no Patteo’, com feira de produtos artesanais, espetáculos infantis e muitas atividades gratuitas para a criançada.

A programação começa às 9h com aulas de quatro modalidades circenses (veja a programação completa abaixo). Profissionais da área ensinarão às crianças técnicas de bola de equilíbrio, míni-trampolim, tecido acrobático e malabares, e pano e fita. Além disso, haverá espetáculos infantis a partir das 14h.

Enquanto os pequenos se divertem com o pessoal do circo e as apresentações, os pais poderão aproveitar a feira de produtos artesanais, que terá barraca de temperos, especiarias, grãos, origami, massas artesanais, geleias orgânicas, legumes, frutas e verduras sem agrotóxico. O espaço também terá artesanato em patchwork e vinhos artesanais.

“O ComVem Patteo Mogilar não é apenas um local para fazer compras, mas também de interação e convivência. E nada melhor do que oferecer atividades com qualidade para as crianças e para a família no local, principalmente em julho, mês em que elas estão de férias. O ComVem, além de ser muito agradável, é um espaço excelente para essas atividades externas”, destaca Paula Platon, da HBR Realty.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar.

PROGRAMAÇÃO

Workshops acrobáticos – das 9h30 às 13h30

Técnicas circenses: 4 modalidades (Bola de Equilíbrio, Míni-Trampolim, Tecido Acrobático e Malabares – Pano e Fita)

Barracas:

• Amor & Pasta – Massas artesanais congeladas;

• Origami;

• Empório Dom Carlos – temperos, especiarias, grãos;

• Cão Clube;

• Recanto Sítio Paradiso – mudas in natura, geleias orgânicas, verduras, frutas e legumes sem agrotóxicos;

• Artesanato em Patchwork;

• Vinhos artesanais;

Espetáculos – 14h

Dia 15 – Lumiere

Dia 22 – Storyteller e o Catador de Sonhos

Dia 29 – Storyteller em Candy Landy