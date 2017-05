Como ser uma noiva mais feliz

Em um dia normal, você acorda com algo incomodando seu dedo e seus pensamentos. Um incômodo bom, mas ainda assim, incômodo. Uma aliança. Você acordou noiva. Quando as lágrimas de alegria param de correr e a emoção de dizer ‘sim’ se acomoda gostosamente no peito, a boa e velha expectativa aparece de mala e cuia, pronta para mudar sua rotina. O sonho está pulsando para virar realidade.

Será que o vestido dos meus sonhos favorece meu tipo físico? Será que o noivo vai dar uma de excêntrico sobre o terno? Será que a lista de convidados vai fazer jus ao orçamento?

Dia e noite, a necessidade de escolher tortura.

Não é fácil e quase não parece importante ter uma boa estratégia. Confira algumas dicas para viver mais essa fase linda da vida.

- Pesquise muito.

Sim. Dá trabalho. A pesquisa detalhada faz a memória do seu celular pedir arrego uma vez por semana. A vantagem é que esse brainstorm de imagens de vestidos, bolos e cabelos ajuda você a visualizar seu sonho de forma cada vez mais tangível, palpável. Faça o possível para conseguir imaginar os detalhes de tudo. Isso inclui a lista de convidados. Quando te perguntarem, você vai saber o que quer. É claro que existem profissionais dispostos a te apoiar tanto na pesquisa quanto na negociação dos fornecedores. Mas até ele precisa saber qual é sua expectativa.



- Tenha bom senso.

Depois de levantar cada pedacinho do seu sonho, saiba aterrissar. É hora de verificar quanto você pretende gastar levando em consideração o tempo até o casamento, se um familiar vai ajudar, etc.

Agora, verifique quais detalhes do seu sonho são realmente indispensáveis para poder gerar um critério de prioridade. Por exemplo: “Eu aceito uma lembrancinha mais modesta para caprichar no convite”. O noivo precisa estar de acordo e ciente. Faça concessões. Seja um pouco menos emocional nessa hora. Ele e se bolso agradecem!

- Hora de ser detalhista.

São muitas as armadilhas da indústria de casamento. Profissionais como assessores de eventos já conhecem o caminho das pedras. Se achar este serviço dispensável, lembre-se: você é uma empresa contratando serviços. Valorizar contratos, orçamento, entrevistas feitas pessoalmente e até alvarás de funcionamento e documentos do corpo de bombeiros podem definir o sucesso ou o fracasso da sua festa.

- Tenha um método.

Uma sugestão é: localize pelo menos três fornecedores, levante detalhes dos serviços, busque recomendações e compare cada um deles antes de contratá-los. Nem sempre a prima daquela amiga é a melhor opção.

-Mantenha um diário de bordo.

Registre o processo da sua forma favorita. Escreva, grave ou até desenhe. Isso ajuda você a perceber seus próximos passos e rende um belo souvenir da sua história.

- Aproveite este momento único.

Stress, tensão e brigas não precisam fazer parte dessa fase tão importante. Além de envolver carinhosamente o seu amado no processo, mantenha a leveza. Divirta-se em cada nova etapa. Saboreie os doces finos, experimente vestidos (mesmo os que não caibam no orçamento), admire as flores. Guarde memórias lindas. Você só pretende se casar uma vez, certo?