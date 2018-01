Como organizar as finanças

Ano novo, dívidas velhas. A falta de planejar o orçamento familiar impede muitas pessoas de guardar, nem que seja uma pequena quantia, de dinheiro. Muitas vezes, o sonho do casamento ou da casa própria vai por água abaixo e, tudo isso, só para conseguir não deixar as contas atrasarem.

Segundo o advogado especialista em direito do consumidor e consultor financeiro, Dori Boucault, os três primeiros meses do ano são os mais complicados e difíceis para quem está com os cálculos apertados. Por essa razão, segundo ele, é necessária muita ordem para não entrar em novas dividas sem pagar as anteriores e o pagamento dos impostos, das obrigações e as negociações de serviços anuais devem ser tratados com cautela.

Quitar ou pagar o IPVA ou IPTU? O especialista explica. “Para quem tem condições, quitar é a melhor condição por conta do desconto, mas sem pegar empréstimos, pois os juros são maiores e darão mais prejuízo. Se optar em parcelar, é importante ter em mente que este compromisso será mensal e precisa ter prioridade no planejamento do orçamento”, detalha Boucault.

Para quem for comprar os materiais de escola, o advogado recomenda pesquisar antes de qualquer coisa, pois pode haver uma diferença que pese no orçamento. Depois de feito, antecipe as compras e comece pelos itens básicos, como caderno e canetas. Além disso, reutilizar os materiais que forem possíveis é de extrema importância. ‘É necessário também avaliar as condições de pagamento, se for parcelar, avalie primeiro o orçamento dos meses seguintes”, aconselha.

Para quem quer guardar dinheiro, o consultor financeiro dá a dica. “É importante envolver a família nisso, assim todos aprendem a economizar e têm noção da situação. Também não pode se esquecer de anotar tudo o que entra e tudo que sai, sem esquecer das despesas fixas”, conta.