Como ajudar pessoas com depressão

A DEPRESSÃO é um dos maiores problemas da atualidade. que pode afetar desde crianças até idosos. Familiares e amigos que são muito próximos de um depressivo muitas vezes não conseguem detectar se a pessoa está com a doença e as poucas que conseguem não sabem o que fazer para ajudá-las.

O depressivo possui vários sintomas que são de fácil percepção. “A pessoa com depressão sente uma tristeza profunda, um desânimo, ansiedade, dificuldade de se relacionar com o outro, dificuldade de concentração, memória, podendo também ser acompanhado por um medo muito grande”, destaca a psicóloga da Clínica São Lucas Maria Luiza Lyrio.

É de grande importância que as pessoas mais próximas do paciente deem apoio para quem sofre desta doença. Segundo a psicóloga, tentar entender facilita na hora de ajudar. “As pessoas ao redor geralmente não acreditam muito no que o depressivo está sentindo. Acham que é preguiça, frescura ou então ficam muito assustadas por ser um transtorno mental. Elas ajudariam, acolhendo a pessoa com depressão, tentando compreender. Não adianta você chegar perto de um depressivo, que está na cama, sem ânimo para levantar e dizer que o dia lá fora está lindo, tem sol e abrir a janela, mostrando isso. É preciso mostrar que a depressão é tratada com psicoterapia e/ou psiquiatria”, enaltece.

É importante saber que caso seja uma depressão leve, o tratamento dos sintomas são feitos com psiquiatra e as causas com psicoterapia. Caso seja a mais grave, caracterizada pelo desejo de morte, é necessária a medicação do paciente.