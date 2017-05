Comida japonesa é a novidade no Açaí Beats

Sair com os amigos sempre pede um lugar bom para o encontro. E para cada um deles, uma novidade nos produtos é sempre bem-vinda. Por este motivo, o Açaí Beats é o ponto certo para diversão. Lá tem comida e lanche de qualidade para todos os gostos, sendo o cardápio seu principal diferencial. “A variedade dos nossos produtos é bem grande. Temos deliciosos hambúrgueres gourmet, feitos com 100% de carne bovina e grelhado na churrasqueira para dar um toque especial. Temos também sucos e vitaminas”, conta o proprietário Jamil Tannuri.

Vegetarianos e amantes de comidas naturais também têm seu espaço reservado no menu. A linha natural conta com sucos Detox, wraps, lanches naturais, crepes e o famoso Açaí . O hambúrguer vegetariano é uma excelente pedida.

E o Açaí Beats agora também é temakeria. “O nosso temaki, assim como diz o nome é um “Big Temaki” e tem variações incríveis de sabores. Também temos opções diferenciadas de sushi, tudo com a maior qualidade”, garante Jamil.