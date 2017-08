Comércios de Poá se preparam para o Dia dos Pais

O DIA dos Pais está chegando e Poá já está aquecendo seu comércio para esta data. Para que os filhos façam a escolha certa na hora do presente, os comerciantes da cidade prepararam novidades e promoções para este período.

Não existe maneira melhor de comemorar a data se não com uma comida especial para a ocasião. O Alice’s Restaurante estará com um almoço especial para o dia para que o filho não erre na hora de fazer uma deliciosa refeição com o papai para brindar o momento.

Quem não conseguir celebrar o dia com pai pode ficar tranquilo, pois o restaurante Di Luigi fará a celebração o mês inteiro com a promoção de mês dos pais. Na compra de um almoço, o cliente ganhará um suco, possibilitando momentos de celebração mais vezes, e não apenas em um dia.

Veículo em ordem

E para os pais que adoram carro, nada melhor que dirigir com segurança. Os filhos podem oferecer a eles a nova ferramenta que a oficina mecânica Papaléguas agregou em seu arsenal. O aparelho é um computador que diagnostica o sistema de injeção eletrônica. O apetrecho possui alta precisão e realiza a limpeza de bicos e injetores e pode ser feito em carros nacionais e internacionais. O preço da revisão fica em R$ 100.