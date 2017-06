Comércio de Poá foca no Dia dos Namorados

O COMÉRCIO de Poá está focando no Dia dos Namorados para poder crescer percentualmente as vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Com lojas enfeitadas com decoração do tema e com uma boa disputa em preços e diferenciais de atendimento, a cidade aguarda grande movimento entre sexta e a manhã de segunda-feira.

Jéssica Lopes, que inaugurou há dois meses uma loja de calçados que leva o seu nome, se antecipou nas compras de produtos de inverno, como as botas de cano longo para atender a data. Com uma loja aconchegante ela tem opções variadas em calçados, bolsas e acessórios, produtos muito procurados no Dia dos Namorados.

Da mesma forma como trabalham em todas as datas especiais, Luciene e Benedito Resende criaram no tradicional Bazar Resende espaços exclusivos para os presentes para os apaixonados. “Diversificar opções e oferecer boas condições é o mote”, diz Benedito, que está acostumado com o aumento da procura à medida em que a data se aproxima.

Gastronomia

Na área da gastronomia, o Pesqueiro Estância é uma das opções para levar a pessoa amada. A dica é antecipar a comemoração para o almoço do domingo em um ambiente tranquilo e romântico. O Alice’s Restaurante preparou para o dia 12 um jantar italiano e, na ocasião, os casais ganharão de cortesia uma taça de vinho. Para quem comemorar com o amado no fim de semana, o restaurante também estará servido caldos especiais nas noites de sexta e sábado.

A Temakeria e Restaurante Sabor Brasil está preparada para ter grande demanda e espera uma boa procura no jantar de sábado e no almoço do domingo focando os casais enamorados.