Comerciantes otimista com o Dia das Mães

CONSIDERANDO o segundo Natal para o varejo, o Dia das Mães 2017 gera boas expectativas para o comércio mogiano. Pesquisa da Associação Comercial de Mogi das Cruzes (ACMC) aponta que 97% dos lojistas apostam na data comemorativa para elevar os negócios neste mês de maio. A entidade também acaba de lançar uma campanha promocional para estimular as compras na cidade e vai sortear vales-compras entre os consumidores.

Levantamentos da ACMC indicam que o Dia das Mães movimenta principalmente os setores de roupas, calçados, joias, perfumaria, flores e restaurantes, com maior expectativa de vendas no período de 8 a 13 de maio, véspera da data comemorativa.

A pesquisa da Associação Comercial revela que 67% dos comerciantes esperam um crescimento nas vendas neste Dia das Mães em relação ao ano passado, enquanto 30% esperam manter os negócios nos mesmos patamares de 2016.

“O resultado da pesquisa revela um otimismo do comércio com o Dia das Mães, que é uma data bastante aguardada e que movimenta muitos setores do varejo. As pesquisas de âmbito nacional também mostram que a maioria dos brasileiros pretende comprar presentes para as mães, o que reforça o potencial da data e indica que a economia começa a reagir”, avalia Silvio Moraes, diretor de Eventos da ACMC.

Além do apelo emocional que cerca o Dia das Mães, o dirigente aponta um outro fator que tem sido bastante favorável ao comércio, que é a circulação do dinheiro das contas inativas do FGTS. “É um recurso que tem dado fôlego para as famílias equilibrarem o orçamento e ajudado também a reaquecer o consumo”, constata.

Para estimular ainda mais os consumidores, desde o início desta semana está valendo a campanha da ACMC para o Dia das Mães 2017 – “Ser Mãe é o Melhor Presente”. A iniciativa mobiliza 650 lojas (saiba quais são baixando o aplicativo Guia Compre em Mogi ou pelo site www.acmc.com.br) e vai sortear 5 vales-compras no valor de R$ 400 cada entre os clientes. Para concorrer, basta comprar nas lojas participantes, preencher o cupom e aguardar o sorteio do dia 17 de maio.