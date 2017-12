Começam as obras na Mogi-Dutra

O governador Geraldo Alckmin visitou Mogi das Cruzes na quinta-feira (14), para dar início às obras de duplicação e modernização da Rodovia Pedro Eroles (SP-088), conhecida como Mogi-Dutra. O secretário estadual de Logística e Transportes, Laurence Casagrande Lourenço, e o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ricardo Volpi, também participaram do evento.

A SP-088 passará por obras em 7,45 quilômetros de extensão, nos municípios de Arujá e Mogi das Cruzes. Os serviços serão executados do Km 32 ao Km 39,45, no entroncamento com a Rodovia Alberto Hinoto (SP-056), próximo à Via Dutra (BR 116). Barreiras de concreto serão instaladas para viabilizar a segregação das pistas.

Além da duplicação, o DER também construirá dois viadutos para acesso, no Km 32,34 e no Km 32,90, implantará quatro passarelas, nos Km 33,54, Km 35,23, Km 37,97 e Km 38,81, retificará a geometria de uma curva acentuada no Km 36 e revitalizará a sinalização. O prazo previsto para a conclusão é de 24 meses após o início das obras.

O Consórcio Construcap/Copasa, vencedor do certame, firmou contrato no valor total de R$ 121,9 milhões para a execução dos trabalhos.

Benefícios

A obra promoverá a duplicação do trecho remanescente da SP 88 com pista simples entre a Rodovia Ayrton Senna (SP-070) e a Via Dutra (BR116). Com a conclusão dos serviços, todo o trecho inicial da Rodovia até Mogi, aproximadamente 17,5 quilômetros, terá mais segurança viária e maior capacidade de tráfego. O benefício atingirá 520 mil habitantes no deslocamento diário, facilitará o acesso aos polos universitário e industrial, bem como o tráfego de veículos pesados, já que a região é conhecida pela extração de areia e pedra. A rodovia recebe diariamente, em média, 15.191 veículos. Com as obras, serão gerados 175 novos postos de trabalho, 44 empregos diretos e 131 indiretos.