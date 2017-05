Começa a Festa do Divino em Mogi

ASSIM que os relógios marcaram 16 horas, na quinta-feira (25), os festeiros João Pedro dos Santos Oliveira e Marcia Regina Pauletti Oliveira e os capitães de mastro Sérgio Paschoal Gomes e Nilde Cristina de Lima Gomes estavam a postos na residência do casal de festeiros, na Chácara Jafet, para o início de mais uma Festa do Divino Espírito Santo de Mogi. Uma tradição que se repete há 404 anos na cidade e que se mantém viva graças às centenas de devotos que aguardam ansiosos pelo início da festividade que une religião e folclore em 11 dias de celebração até o Dia de Pentecostes, 4 de junho. A expectativa de público é de 450 mil pessoas em toda a festividade. Somente na Quermesse, parte social do evento religioso, são aguardadas 200 mil pessoas nos 11 dias de festa. O tema da festa é “Divino Espírito Santo, guiai nosso caminho na fé e na unidade”.

Foi na casa dos festeiros que todos se reuniram para a apresentação das Bandeiras, símbolo que se mantém em segredo até o início da Festa do Divino. A Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo também se faz presente para saudar a Bandeira.

Em seguida todos seguiram até a Prefeitura de Mogi para de lá seguir em cortejo até a Praça Coronel Benedito Almeida, onde está montado o Império, outra tradição da Festa do Divino, cuja ornamentação muda de ano a ano e que também é guardada a “sete chaves”.

Comidas típicas

Após a solenidade de abertura da festa, com a bênção das novas bandeiras, levantamento do mastro e a abertura do Império, todos seguem, também em cortejo, até a Quermesse da festa, no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Nagib Najar”, localizado na Avenida Cívica, no Mogilar. O horário de funcionamento da quermesse será sempre a partir das 18h30. Aos sábados e domingos, ela começará às 14 horas. As 23 barracas, comandadas por entidades e paróquias, além da Associação Pró-Festa do Divino, comercializam yakissoba, churrasco grego, churrasco, afogado, caldos, frutas do amor, doces de abóbora, mamão, laranja e bata doce e os salgados, como coxinha e o tradicional tortinho.