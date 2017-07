Com piscinas aquecidas a 40 graus, Magic City funciona até às 22h

O parque aquático Magic City, localizado em Suzano (SP), tem uma nova programação com horários ampliados agora no mês de julho. Os visitantes poderão curtir as piscinas, cascatas e ofurôs aquecidos a 40 graus até às 22h às sextas e sábados.

Às sextas-feiras, o parque funcionará durante 12 horas seguidas e terá uma baladinha com DJ, entre às 18h e 22h. Aos sábados, o parque estará aberto também nesse período estendido e contará com o Arraiá do Magic City, com show do Trio Zabelê na área das piscinas aquecidas, a Hot Springs, e barracas de comidas típicas.

“No período de férias escolares, as famílias querem aproveitar mais tempo com as crianças. Por isso, decidimos ampliar nossos horários e criar uma maratona de diversão com atrações variadas e interessantes para mães, pais e filhos de todas as idades”, explica Claudio Rocha, diretor comercial do parque aquático e complexo de lazer Magic City.

Serviço: Maratona Magic City

Sextas – 10h às 22h

Com Baladinha das 18h às 22h

Ingresso: R$29,90

Sábados – 10h às 22h

Com Arraiá – 16h às 20h

Ingresso: R$ 50,00

Válido para todos os finais de semana de julho de 2017. Os lotes são limitados.