Colégio IENEC está com várias novidades

Priorizar a educação das crianças é essencial em uma boa escola. O colégio IENEC preza por isso e acredita no diálogo como uma atividade significativa para o crescimento dos pequenos.

Outro diferencial da escola é que os pais podem participar ativamente da vida escolar de seus filhos, com atendimento individual, momento no qual podem ser discutidas com a direção todos assuntos relacionados à vida escolar dos seus filhos. Através dessas interações, o colégio acaba se tornando uma extensão da família, mesclando ensino de qualidade e educação.

De acordo com a diretora Rony Gladys, o IENEC está com algumas novidades, como o projeto ‘Povos do Mundo: A Humanidade de mãos dadas’, que é a base das atividades do ano, o projeto de inglês com material da Cambridge Press e aulas de robótica desde o infantil até o 9° ano.

A escola está com matrículas abertas e atende a partir de um ano e oito meses até o ensino médio. A instituição também oferece aulas de reforço e cursos extracurriculares, como ballet, judô, natação, circo, basquete, vôlei, futsal e ainda cheerleading, com aulas de acrobacia e dança com pom pom, ginástica artística e rítmica.