Colégio Evolução tem novidades

Escolher uma escola para os filhos nunca é uma tarefa fácil. Além da boa educação, é importante que a escola sempre se renove com novidades. O Colégio Evolução e Crescimento procura sempre atualizar-se de coisas novas para facilitar o ingresso de novos alunos e melhorar as condições de quem já estuda na escola.

A instituição tem o lema “Educação que Transforma”, e, dentre os principais diferenciais do colégio destacam-se a qualidade de ensino; professores especializados em constante aperfeiçoamento, recursos didáticos que somados aos trabalhos da escola e dos professores expandem os horizontes para os desafios da vida dos pequenos; aulas de música, artes, inglês, educação financeira, educação física, informática, culinária, horta e inteligência emocional inclusos na grade curricular e agenda eletrônica para comunicação com os pais.

A diretora Aline Castilho destaca quais são as novidades da vez. “Para o ano de 2018, o colégio conta com a parceria da Ludie, de inteligência emocional. O programa é acompanhado por psicólogo credenciado que está frequentemente na escola. Assim, as crianças desenvolvem competências sócio-emocionais, como autoconhecimento, autocontrole, consciência social, habilidades de relacionamento e habilidades para a vida”, conta.

A escola está com o desconto “Bolsa Amigo”, que dá desconto de 5% nas parcelas de 2018 para cada novo aluno que, indicado por um outro estudante da escola, se matricular em qualquer um dos cursos de Educação Infantil ou Ensino Fundamental I. Para isso, as pessoas que forem indicadas deverão formalizar a matrícula até o dia 31 deste mês. Além disso, quem efetuar a matrícula ganha um mascote.