CCMC tem convites à venda para o baile do 60º aniversário

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está com convites à venda para o baile que irá celebrar, em grande estilo, seus 60 anos. O baile está marcado para 26 de agosto, a partir das 21h, no Salão Social “Wilson Cury”. A noite será embalada pelo som da Orquestra Vox Machine e o cardápio será assinado pelo renomado Trópikos Buffet.

Os convites podem ser reservados na Administração do CCMC. As vendas estão abertas tanto para os associados (R$ 200) como para não sócios (R$ 250). O pagamento pode ser feito em até duas vezes no cheque pré-datado.

Atração musical do baile do 60º aniversário do Clube de Campo, a Orquestra Vox Machine promete emocionar os convidados com grandes sucessos mundiais que marcaram época. O traje social completo é obrigatório para todos os presentes na celebração, o que conferirá o clima ainda mais elegante da noite festiva.