Clube de Campo doa alimentos para entidade de combate ao câncer

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou nessa semana a doação de alimentos para o Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer (GAPC). Na oportunidade, foram doados 40 quilos de produtos diversos, que serão revertidos para confecção de cestas básicas alimentícias que o GAPC entrega aos seus pacientes.

As assistentes sociais da entidade mogiana, Solange Nagih e Maria José, estiveram no clube na tarde de quarta-feira (22/11) e retiraram as doações. Os alimentos foram arrecadados pela Academia do Clube do Clube de Campo, por meio dos associados que participaram do II Triathlon CCMC Indoor, realizado no mês de outubro.

O GAPC é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar os portadores de câncer e suas famílias com o fornecimento de medicamentos, próteses, fraldas, suplementos alimentares, e atendimentos psicológico, fisioterapêutico, nutricional, além de orientação jurídica, palestras, cursos e informações sobre recursos e direitos. Atualmente, tem mais de 12 mil pacientes cadastrados. Sem receber auxílio governamental, sobrevive apenas de doações particulares. Qualquer pessoa pode ajudar. O telefone de contato da entidade é o (11) 4726-6575.