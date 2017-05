Clube Águias de Cristo faz evangelização em Poá

O Clube de Motos Águias de Cristo, ligado à Igreja Gileade, realizou no sábado, 13, véspera do Dia das Mães, uma grande ação de evangelização de jovens na cidade de Poá.

Com centenas de participantes, o grupo costuma trabalhar na Zona Leste, especialmente no Itaim Paulista, sempre com o objetivo de levar a Palavra de Deus e atrair e tirar jovens das drogas, conquistando-as através da evangelização.

Na ação de poá, o grupo se concentrou na igreja e montou vários piquetes de evangelização em diversos pontos da cidade. Além da distribuição de panfletos e das conversas com os jonvens, as equipes promoveram shows musicais.