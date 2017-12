Entusiasmado com a possibilidade de poder executar projetos que melhorem a vida dos mogianos, Clodoaldo Aparecido de Moraes, 47, assumiu em novembro a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Social de Mogi com o desafio de gerar mais empregos, criar parcerias com entidades e apresentar todas as vantagens da cidade a empresas do Estado. Nascido em Mogi, foi criado na Vila Moraes, de onde guarda na memória as viagens de bicicleta para a escola todos os dias. “Os meus pais sempre nos incentivaram a estudar”, conta. Estudou em escolas públicas,é formado em Direito pela UMC desde 2005 e hoje está finalizando a sua pós-graduação em Gestão Pública pela UBC. Escolheu o Direito por considerar a área importante para as suas atuações junto ao Sindicato dos Bancários e nos movimentos populares da cidade.

Clodoaldo de Moraes | Bancário e Secretário Municipal

Seu primeiro emprego foi aos 17 anos, como inspetor de alunos no Colégio Adventista. Aos 19, iniciou carreira no setor bancário no antigo Banco Real, como escriturário, e de onde saiu em 95 como caixa. Em 1991, ajudou a fundar o Sindicato dos Bancários de Mogi e Região e presidiu a entidade por três mandados consecutivos. Em 2012 foi eleito vereador de Mogi, sendo reeleito em 2016. Hoje é bancário licenciado do Santander e também é membro licenciado do Sindicato. Mora no Parque Morumbi e é casado há 12 anos com Silvia Regina. Tem cinco filhos: do primeiro casamento, a enfermeira Giselle, 27, e o estudante de Direito Raphael, de 20. Da união com Regina nasceram Gustavo, 13, e Júlia de 11. Considera ainda a enteada Stephanie, de 24, como sua filha de coração. Em família, gostam de assistir filmes e cantar – a família toda participa do grupo gospel Musivida, que faz apresentações pela região. Na cozinha, elogia os pratos feitos pela esposa no recém-adquirido fogão a lenha. Geminiano, se considera perfeccionista e centralizador, porém muito otimista. “Sempre acho que vai dar certo”. Comanda o programa “Amigos da Esperança” às segundas a partir das 19h na rádio web Rádio Cristã Gospel. Seu livro é a Bíblia e adora filmes de ação – recomenda os filmes da série Bourne. Adorou a beleza e evolução de Miami, na Flórida, e as praias de Natal-RN. Seu sonho é ter um sítio e seu projeto é ver seus filhos formados. Evangélico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, guarda os sábados para atividades familiares e espirituais. O filho de Alcides de Moraes, falecido, e Terezinha, 68, aprendeu com os pais a valorizar a simplicidade. Sua frase preferida foi declamada na sua formatura da 8ª série: ”Não seja alguém na multidão, mas na multidão seja alguém”.