Clínica de Basquete do Mogi das Cruzes/Helbor termina no final de semana

A Clínica de Basquete do Mogi das Cruzes/Helbor termina no próximo domingo (5), no ComVem Patteo Mogilar. O encerramento oficial, porém, acontecerá no sábado (4), às 17h, com a presença de todos os jogadores e a comissão técnica do time de basquete da cidade. No domingo a programação segue o cronograma normal, com interação entre pais e filhos. Quem ainda quiser participar, pode se inscrever no local no dia que for fazer a aula levando apenas o documento da criança. A ação é uma parceria entre o Mogi das Cruzes/Helbor, a HBR Realty ao lado do ComVem Patteo Mogilar e a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

As atividades começaram no dia 14 de janeiro e já reuniram centenas de crianças e jovens de cinco a 16 anos interessadas em aprender mais sobre o esporte da bola laranja. Tudo de graça. Durante as aulas foram ensinados os fundamentos do basquete, como passes, domínio de bola, coordenação motora, drible, arremesso e até mesmo jogo entre eles, de acordo com a idade. As turmas são divididas por faixa etária e seguem das 10h às 20h, em quadra própria montada no estacionamento frontal do ComVem Patteo Mogilar.

As crianças que completaram ou vão completar 10 presenças nas aulas até este sábado ganharão uma camiseta exclusiva da clínica.

O ComVem Patteo Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro Mogilar, em Mogi das Cruzes, em frente ao Pró-Mulher. Mais informações pelo telefone (11) 3149-3909.