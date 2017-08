Claretiano abre inscrições em setembro

QUEM sonha em começar uma faculdade em 2018 pode contar com o Claretiano para realizar este sonho, pois as inscrições se iniciam em 11 de setembro. Os interessados podem escolher uma carreira entre várias áreas como Engenharia ambiental, Educação Física, Biomedicina, Ciências da Computação, Música, Letras, Serviços Jurídicos e Notariais, Empreendedorismo entre outras.

As graduações à distância oferecem flexibilidade horária, que é uma vantagem para pessoas com pouco tempo disponível. Outra qualidade desse modelo de ensino é a mensalidade acessível pela maioria. E além disso, também há programas de bolsa para dar apoio financeiro.

E quem já está formado não fica de fora. Nos dias de hoje, uma segunda graduação (mais econômica e mais rápida) ou uma pós-graduação (em até cinco meses) atribuem um destaque importante ao currículo. Em Mogi das Cruzes também há dezenas de alternativas à distância para retomar os estudos em novos cursos reconhecidos pelo MEC. Mais do que um outro diploma, o aluno se prepara para atuar em uma especialidade extra.

O modelo de Educação a Distância promove encontros programados para a realização de atividades e avaliações presenciais de todas as disciplinas. As instalações estão prontas para desenvolver estudos em uma estrutura física completa e amparada com o apoio de profissionais. Pela internet também é oferecido o suporte permanente de tutores nos períodos estabelecidos para a realização do curso.

A instituição

O Claretiano tem décadas de tradição em ensino porque toda sua obra vem de um longo trabalho de caridade. Portanto, a perspectiva pedagógica da faculdade prioriza e assegura o respeito à pessoa humana em sua integridade física e intelectual. Toda essa dedicação ao conhecimento, ao aprendizado, à modernidade e à experiência sintonizada com a realidade do mercado são fatores decisivos para definir o Claretiano como a faculdade para quem quer mais.