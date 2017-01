Ricardo Motta participa de Congresso Internacional para conhecer novos tratamentos contra o câncer

O cirurgião oncológico Dr. Ricardo Motta, especialista do Centro Oncológico Mogi das Cruzes, embarca na próxima terça-feira (24) para Amsterdã, na Holanda, para participar do Congresso Europeu de Câncer 2017 (ECCO 2017), realizado entre 27 e 30 de janeiro, e trazer novos conhecimentos sobre o tratamento contra o câncer para a região. Médicos oncológicos de vários países apresentarão palestras sobre diversos tipos de cânceres, formas de tratamento e estudos de caso.

Neste período, Dr. Ricardo Motta aproveita sua estadia na Europa para fazer dois cursos de atualização em novos protocolos para tratamento dos cânceres de mama e reto, promovidos pela Sociedade Européia de Oncologia Cirúrgica (ESSO). Serão tratados tópicos sobre cirurgia e gestão multidisciplinar do câncer de mama, margens de ressecção cirúrgica, workshop sobre cirurgia oncoplástica de mama. Além de uma sessão prática para a prática clínica de Inovações no Gerenciamento de Doenças Metastáticas realizada pela ESSO em conjunto com a Sociedade Holandesa de Oncologia Cirúrgica (NVCO), entre outras atividades.

Como membro da Sociedade Européia de Cirurgião Oncológico, Dr. Ricardo Motta foi um dos médicos convidados para participar de uma entrevista especial para ouvir a opinião os principais especialistas em câncer sobre os protocolos de tratamento já existentes, estudos de casos, temas que devem ser abordados nos próximos eventos.