Circuito turístico de Guararema ganha galeria de arte popular nas férias

A Cultura Popular acaba de ganhar um novo espaço, aberto ao público, em uma das mais belas cidades turísticas do Estado de São Paulo, localizada entre o Alto Tietê e o Vale do Paraíba. Trata-se da Galeria Matrizartes, que a partir de 1º julho abriu suas portas unindo-se ao circuíto turístico cultural do município de Guararema. A Galeria fica próxima à Igreja Matriz de Guararema e a um dos mais belos cartões postais da cidade, o Rio Paraíba do Sul.

Matriz é a essência da arte da xilogravura. Poeticamente falando, é o início, o fim e o meio. Meio para o artista reproduzir e difundir suas criações ao público que pretende adquirir obras de qualidade a preços populares. Espaço de exposição e comercialização, Matrizartes está sob o comando da artista plástica e xilogravurista Regina Drozina e do mestre Valdeck de Garanhuns que, desde 2010, escolheram Guararema para instalar moradia e atelier.

Além da difusão e comercialização do trabalho pessoal do casal, que conta com xilogravuras dos mais variados temas e tamanhos, esculturas, objetos, literatura de cordel, bonecos de mamulengo – trabalho consagrado nacional e internacionalmente, com exposições em Washington e Nova York, nos Estados Unidos e em Halmeln, Erlagen e Frankfurt na Alemanha. A Galeria disponibiliza ainda obras de outros artistas populares renomados e também atua no fortalecimento de novos artistas da cultura popular brasileira.

Na abertura do espaço Matrizartes, estarão expostas, além das xilogravuras, bonecos e esculturas de Valdeck de Garanhuns e Regina Drozina, obras de Willi de Carvalho (Belo Horizonte), Ana Denise (Aracaju), Chaer (Mogi das Cruzes), Angela Oskar (São Paulo), Euflávio Góes (São Paulo), Tansi (São Paulo), Enzo Ferrara (Mogi das Cruzes), Lúcio Bitencourt (Mogi das Cruzes), Nerival Rodrigues (Mogi das Cruzes), Milton Takada (Itapecerica da Serra), Alexandre (Ribeirão Pires), Rosana Martins (Paranapiacaba), Figureiras de Taubaté e artesãos do Alto do Moura (Caruaru, Pernambuco). A iniciativa fortalece o circuito turístico cultural de Guararema.

A Galeria Matrizartes está localizada na Rua José Freire, 67, Centro, Guararema/SP. Fica atrás da Paróquia Nossa Senhora da Escada e São Benedito (Igreja Matriz). O telefone é (11) 4695-1963, (11) 98896-4776 e o email matrizartes@uol.com.br

Serviço

Matrizartes, atelier e espaço de exposição de arte e cultura popular

Funcionamento: quarta-feira à domingo

Horário: das 11h às 20h

Endereço: Rua José Freire, 67, Centro, Guararema/SP