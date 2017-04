Circuito Sesc de Artes desembarca em Poá no dia 6 de maio

Poá recebe no próximo dia 6 de maio o Circuito Sesc de Artes. A atividade será realizada na Praça da Bíblia (região central), das 16h às 21h30 e contará com diversos espetáculos de circo, dança, performances, peças teatrais, shows, atividades literárias, intervenções urbanas, sessões de cinema e oficinas de artes visuais.

Segundo o secretário de Cultura, Mário Sumirê, é uma grande felicidade Poá receber o Circuito Sesc de Artes, já que é uma oportunidade para população acompanhar as apresentações de diversos grupos. “Convido os poaenses para participar deste grande evento cultural. Convide os amigos, traga a família. Será um dia muito especial com uma programação livre para todos os públicos”, comentou Sumirê.

De acordo com a programação, Poá receberá o Miniteatro de Sombras, que são peças curtas que o público espia por um olho mágico. Nas artes visuais terá o Splashcletas, que conta com bicicletas adaptadas que funcionam como máquinas de pintura, nas quais os participantes criam obras abstratas pedalando e jogando tinta. No cinema serão exibidas minissessões com os primeiros beijos, os primeiros monstros, e os primeiros efeitos especiais empregados na sétima arte.

A programação ainda reúne literatura, com marcadores de livros que pendem de uma curiosa árvore que convida para a poesia. A parte musical terá Ordinarius e DJ Pardí. A dança contará com o “Encontro Atlântico”, do Ballet Afro Koteban. E o circo apresentará as caixas mágicas de Mario Kamia.

Circuito Sesc

O Circuito Sesc de Artes realizará a circulação de 14 roteiros, 80 trabalhos artísticos, 529 artistas, 882 apresentações e 700 horas de programação por 118 cidades do Estado de São Paulo. A atividade é gratuita, voltada para todas as idades e ocorre em espaços públicos, em parceria com as prefeituras e sindicatos do comércio locais.