Empreendedor cultural, adorável e com a resposta sempre na ponta da língua, Francisco Manna Melo Martinez, 12, conhecido como Chicão, ao contrário das crianças da sua idade é apaixonado pela leitura. Tanto que lançou o site Planeta Literário, onde ele mesmo escreve resenhas de livros e fala sobre lançamentos, adaptações, dicas e coleções. “Adoro o cheiro dos livros, Kindle nem pensar”, defende, deixando clara a preferência para histórias impressas, especialmente graphic novels, suas favoritas. Mogiano, conta que desde sempre morou na Vila Mogilar. Afirma que sempre gostou de ler, mas recorda que, quando era mais novo, brincava de esconde-esconde com os amiguinhos do condomínio. Aluno aplicado, estuda no sétimo ano do Colégio Santa Mônica e é assíduo frequentador da Livraria Leitura.

Chicão Manna | Estudante

Chicão é filho único e super companheiro dos pais. Destaca ainda a relação de cumplicidade que tem com as avós, a paterna Rosa e a materna Madu. “Elas são ‘raiz e nutella’… muito diferentes uma da outra, mas muito legais”, elogia. Apreciador da comida japonesa, elege o Hioki como seu restaurante preferido na cidade. Ariano, é dono de uma grande criatividade e teimosia na mesma proporção. Pratica várias atividades físicas: natação na academia Corpo e Alma, tênis no Clube de Campo, vôlei e basquete na escola, começou a treinar funcional e recentemente participou com o pai no circuito Adventure Camp-2017. Seu estilo é básico e no seu armário não pode faltar uma camiseta preta. Sua cor é o verde e o perfume Biografia, da Natura. Dos muitos livros que já leu, recomenda Extraordinário, de RJ Palacio. Também frequentador assíduo de cinema, indica o filme Logan, com Hugh Jackman. “O melhor filme de super-heróis”, garante. Sua melhor viagem foram os 20 dias que percorreu com os pais o oeste dos EUA e destaca Las Vegas, Grand Canyon e Los Angeles, aliás seu sonho de consumo é uma casa em Malibu. No Brasil, ficou impressionado com o Natal Luz, em Gramado-RS. Entre seus planos futuros está um intercâmbio no Canadá e estudar Jornalismo na Espanha. Filho dos publicitários Rodolfo Nascimento, 44, e Dani Manna, 39, com eles aprendeu a ser perseverante, nunca desistir. E, para ele, a autenticidade é o que há de melhor nas pessoas. Sua frase: “Você é criador do seu próprio mérito”, de 3%, primeira série brasileira da Netflix.